Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Филадельфию» и выйти на первое место Запада

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Миннесота Уайлд» и «Филадельфия Флайерз». Команды играли на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США). «Миннесота» одержала победу со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

Права на видео принадлежат НХЛ. Полное видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

За «Миннесоту» забили Кирилл Капризов, сделавший дубль, а также Мэтт Болди и Марко Росси. В составе «Филадельфии» шайбу забросил Трэвис Санхайм.

«Филадельфия» находится на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда замыкает зону плей-офф, у неё в активе 32 очка после 31 матча. «Миннесота» располагается на первой строчке в турнирной таблице Запада. У команды 44 очка после 30 игр.