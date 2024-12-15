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Миннесота Уайлд — Филадельфия Флайерз, результат матча 14 декабря 2024, счет 4:1, НХЛ 2024-2025

Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Филадельфию» и выйти на первое место Запада
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Миннесота Уайлд» и «Филадельфия Флайерз». Команды играли на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США). «Миннесота» одержала победу со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Капризов (Меррилл, Богосян) – 14:18     2:0 Болди (Фэйбер) – 35:21     3:0 Росси (Цуккарелло, Чисхольм) – 49:34     3:1 Санхайм (Пилинг, Хэтэуэй) – 54:18     4:1 Капризов (Фолиньо, Бродин) – 57:50    

Права на видео принадлежат НХЛ. Полное видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

За «Миннесоту» забили Кирилл Капризов, сделавший дубль, а также Мэтт Болди и Марко Росси. В составе «Филадельфии» шайбу забросил Трэвис Санхайм.

«Филадельфия» находится на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда замыкает зону плей-офф, у неё в активе 32 очка после 31 матча. «Миннесота» располагается на первой строчке в турнирной таблице Запада. У команды 44 очка после 30 игр.

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