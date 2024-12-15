Кирилл Капризов вышел на единоличное второе место в списке лучших снайперов сезона НХЛ
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Российский хоккеист, нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ. В матче с «Филадельфией» россиянин оформил дубль, забросив шайбы на 14-й и 58-й минутах матча.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Капризов (Меррилл, Богосян) – 14:18 2:0 Болди (Фэйбер) – 35:21 3:0 Росси (Цуккарелло, Чисхольм) – 49:34 3:1 Санхайм (Пилинг, Хэтэуэй) – 54:18 4:1 Капризов (Фолиньо, Бродин) – 57:50
Сейчас у форварда 45 очков после 29 матчей. Он забросил 20 шайб и сделал 25 голевых передач. На первом месте остаётся канадец из «Колорадо» Натан Маккиннон. У него 47 очков после 31 матча. Замыкает тройку лучших бомбардиров лиги ещё один россиянин — Никита Кучеров, выступающий за «Тампа-Бэй Лайтнинг». У него 44 очка после 25 матчей.
Дубль Капризова в матче с «Филадельфией» помог «Миннесоте» выйти на первое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.
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