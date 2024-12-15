Капризов обогнал Кучерова в гонке бомбардиров сезона НХЛ и вышел на второе место

Российский хоккеист Кирилл Капризов, нападающий «Миннесоты Уайлд» обогнал Никиту Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг», набрав 45 очков после 29 игр сезона.

Он сделал дубль в матче с «Филадельфией», забросив шайбы на 15-й и 58-й минуте матча. Это помогло команде одержать победу и выйти на первое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

Сейчас между двумя российскими игроками разница всего в один балл. Следующий матч «Тампы» состоится 15 декабря в 6:00 мск. В последнем матче с «Калгари» Кучеров набрал шесть очков, сделав пять голевых передач, забросив одну шайбу. Он стал первым российским игроком в НХЛ, у которого шесть очков в двух матчах за карьеру.