Капризов обогнал Кучерова в гонке бомбардиров сезона НХЛ и вышел на второе место
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Российский хоккеист Кирилл Капризов, нападающий «Миннесоты Уайлд» обогнал Никиту Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг», набрав 45 очков после 29 игр сезона.
Он сделал дубль в матче с «Филадельфией», забросив шайбы на 15-й и 58-й минуте матча. Это помогло команде одержать победу и выйти на первое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Капризов (Меррилл, Богосян) – 14:18 2:0 Болди (Фэйбер) – 35:21 3:0 Росси (Цуккарелло, Чисхольм) – 49:34 3:1 Санхайм (Пилинг, Хэтэуэй) – 54:18 4:1 Капризов (Фолиньо, Бродин) – 57:50
Сейчас между двумя российскими игроками разница всего в один балл. Следующий матч «Тампы» состоится 15 декабря в 6:00 мск. В последнем матче с «Калгари» Кучеров набрал шесть очков, сделав пять голевых передач, забросив одну шайбу. Он стал первым российским игроком в НХЛ, у которого шесть очков в двух матчах за карьеру.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
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