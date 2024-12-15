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Кирилл Капризов забросил шайбу с острого угла в матче с «Филадельфией»

Кирилл Капризов забросил шайбу с острого угла в матче с «Филадельфией»
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отличился дублем в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Капризов (Меррилл, Богосян) – 14:18     2:0 Болди (Фэйбер) – 35:21     3:0 Росси (Цуккарелло, Чисхольм) – 49:34     3:1 Санхайм (Пилинг, Хэтэуэй) – 54:18     4:1 Капризов (Фолиньо, Бродин) – 57:50    

Один из голов Капризов забил точным броском с острого угла. Ассистировали россиянину Джон Меррилл и Зак Богосян.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Сейчас у форварда 45 очков после 29 матчей. Он забросил 20 шайб и сделал 25 голевых передач. Таким образом, Капризов вышел на единоличное второе место в списке лучших снайперов сезона НХЛ.

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