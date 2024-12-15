Кирилл Капризов забросил шайбу с острого угла в матче с «Филадельфией»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отличился дублем в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Один из голов Капризов забил точным броском с острого угла. Ассистировали россиянину Джон Меррилл и Зак Богосян.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Сейчас у форварда 45 очков после 29 матчей. Он забросил 20 шайб и сделал 25 голевых передач. Таким образом, Капризов вышел на единоличное второе место в списке лучших снайперов сезона НХЛ.

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