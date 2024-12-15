Кирилл Капризов повторил рекорд «Миннесоты» 18-летней давности

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризова оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (4:1).

Таким образом, россиянин забил свой 20-й гол в нынешнем сезоне. Для этого ему понадобилось 29 игр. Он повторил рекорд Мариана Габорика в «Миннесоте» (29 игр в сезоне 2006/2007) по наименьшему количеству игр, необходимых для достижения 20 голов в сезоне.

Всего за карьеру в НХЛ Капризов принял участие в 307 матчах, в которых записал 180 голов и 195 результативных передач при коэффициенте полезности +71.

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