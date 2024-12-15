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Кирилл Капризов повторил рекорд «Миннесоты» 18-летней давности

Кирилл Капризов повторил рекорд «Миннесоты» 18-летней давности
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризова оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (4:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Капризов (Меррилл, Богосян) – 14:18     2:0 Болди (Фэйбер) – 35:21     3:0 Росси (Цуккарелло, Чисхольм) – 49:34     3:1 Санхайм (Пилинг, Хэтэуэй) – 54:18     4:1 Капризов (Фолиньо, Бродин) – 57:50    

Таким образом, россиянин забил свой 20-й гол в нынешнем сезоне. Для этого ему понадобилось 29 игр. Он повторил рекорд Мариана Габорика в «Миннесоте» (29 игр в сезоне 2006/2007) по наименьшему количеству игр, необходимых для достижения 20 голов в сезоне.

Всего за карьеру в НХЛ Капризов принял участие в 307 матчах, в которых записал 180 голов и 195 результативных передач при коэффициенте полезности +71.

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