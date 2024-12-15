Кубок Первого канала по хоккею 2024 — результаты, календарь, таблица, 14 декабря

14 декабря завершился третий игровой день Кубка Первого канала — 2024. В рамках турнира прошло два матча между сборными России и Беларуси, командой Казахстана и Сборной мира КХЛ.

Матч «Россия 25» — «Беларусь» завершился со счётом 4:2 в овертайме. Победу одержала команда из России. В составе команды Беларуси заброшенными шайбами отметились Андрей Стась, Вадим Мороз, Егор Бориков. За «Россию 25» забили Илья Сафонов, Григорий Кузьмин, Богдан Конюшков. Победную шайбу в овертайме забросил Евгений Кузнецов.

Матч сборной Казахстана и Сборной мира КХЛ завершился со счётом 3:1. Победу одержала Сборная мира КХЛ. В составе сборной мира КХЛ заброшенными шайбами отметились Арно Дюрандо, Александр Хмелевски и Энди Андреофф. За Казахстан единственный гол забил Артём Лихотников.

15 декабря будут проведены заключительные матчи Кубка Первого канала по хоккею.