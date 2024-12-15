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Кубок Первого канала по хоккею 2024 — результаты, календарь, таблица, 14 декабря

Кубок Первого канала по хоккею 2024 — результаты, календарь, таблица, 14 декабря
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14 декабря завершился третий игровой день Кубка Первого канала — 2024. В рамках турнира прошло два матча между сборными России и Беларуси, командой Казахстана и Сборной мира КХЛ.

Матч «Россия 25» — «Беларусь» завершился со счётом 4:2 в овертайме. Победу одержала команда из России. В составе команды Беларуси заброшенными шайбами отметились Андрей Стась, Вадим Мороз, Егор Бориков. За «Россию 25» забили Илья Сафонов, Григорий Кузьмин, Богдан Конюшков. Победную шайбу в овертайме забросил Евгений Кузнецов.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
4 : 3
ОТ
Беларусь
1:0 Сафонов (Соркин) – 21:04 (5x5)     2:0 Кузьмин (Григоренко, Хайруллин) – 22:09 (5x5)     2:1 Стась (Скоренов) – 32:08 (5x5)     2:2 Мороз – 32:45 (5x5)     2:3 Бориков (Скоренов, Стась) – 33:16 (5x5)     3:3 Конюшков (Соркин) – 45:50 (5x4)     4:3 Кузнецов (Глотов) – 60:53 (3x3)    

Матч сборной Казахстана и Сборной мира КХЛ завершился со счётом 3:1. Победу одержала Сборная мира КХЛ. В составе сборной мира КХЛ заброшенными шайбами отметились Арно Дюрандо, Александр Хмелевски и Энди Андреофф. За Казахстан единственный гол забил Артём Лихотников.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 18:30 МСК
Казахстан
Окончен
1 : 3
Сборная мира КХЛ
0:1 Дюрандо – 10:39     0:2 Хмелевски (Тодд) – 13:39 (5x4)     0:3 Андреофф (Тодд, Пресс) – 34:38 (5x4)     1:3 Лихотников (Бойко, Александров) – 56:00 (5x5)    

15 декабря будут проведены заключительные матчи Кубка Первого канала по хоккею.

Календарь Кубка Первого канала - 2024
Турнирная таблица Кубка Первого канала - 2024
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