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Драйзайтль покорил достижения Кучерова, Кросби и Маккиннона по результативным сериям в НХЛ

Драйзайтль покорил достижения Кучерова, Кросби и Маккиннона по результативным сериям в НХЛ
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В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Вегас Голден Найтс».

НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
5 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 17:36 (pp)     2:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 21:13     3:0 Браун (Драйзайтль, Подколзин) – 26:53     4:0 Драйзайтль (Нурс, Янмарк) – 30:46     5:0 Перри (Браун, Райан) – 32:53     5:1 Олофссон (Гертл, Ханифин) – 35:35     5:2 Ханифин (Айкел, Стоун) – 36:01    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 5:2 в пользу хозяев. Немецкий нападающий Леон Драйзайтль забил гол и сделал две результативные передачи. Это пятый матч подряд, в котором он набирает не менее двух очков.

Таким образом, он оформил свою шестую по счету серию, состоящую не менее чем из пяти игр с не менее двумя очками в каждой игре, что позволило ему обойти Сидни Кросби, Никиту Кучерова и Натана Маккиннона и выйти на второе место среди действующих игроков по этому показателю. Лидером по этому показателю является Коннор Макдэвид, на счету которого 12 таких серий.

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