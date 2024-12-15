Драйзайтль покорил достижения Кучерова, Кросби и Маккиннона по результативным сериям в НХЛ

В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Вегас Голден Найтс».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 5:2 в пользу хозяев. Немецкий нападающий Леон Драйзайтль забил гол и сделал две результативные передачи. Это пятый матч подряд, в котором он набирает не менее двух очков.
Таким образом, он оформил свою шестую по счету серию, состоящую не менее чем из пяти игр с не менее двумя очками в каждой игре, что позволило ему обойти Сидни Кросби, Никиту Кучерова и Натана Маккиннона и выйти на второе место среди действующих игроков по этому показателю. Лидером по этому показателю является Коннор Макдэвид, на счету которого 12 таких серий.
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