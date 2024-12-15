«Вашингтон» опубликовал пост о встрече Овечкина с легендой НХЛ Гартнером

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» опубликовала пост о встрече капитана своей команды Александра Овечкина и легенды Национальной хоккейной лиги, члена Зала хоккейной славы Майка Гартнера.

Фото: Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз»

Фото: Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз»

«Всего четверть из лучших бомбардиров, забросивших более 700 шайб за всю историю НХЛ, собрались в одной комнате», — подписала фото пресс-служба «столичных».

Гартнер провёл 10 сезонов за «Вашингтон», а также выступал за такие команды как «Нью-Йорк Рейнджерс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Финикс Койотс». За это время Гартнер провёл 1432 матча, забил 708 голов и отдал 627 ассистов.

Овечкин находится на второй строчке в истории лучших снайперов НХЛ. На его счету 868 шайб. На данный момент отставание Овечкина от Гретцки по голам в регулярке НХЛ составляет 26 голов.

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