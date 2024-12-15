Форвард «Вашингтона»: Протас — один из лучших в игре у бортов

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Пьер-Люк Дюбуа высказался об игре белорусского нападающего Алексея Протаса. В матче с «Коламбус Блю Джекетс» он оформил дубль.

«Сейчас я чувствую себя крошечным на льду. Мне кажется, что у нас на льду около 300 кг человеческой массы, так что мы, очевидно, приносим много «тяжести» на лед. Но у каждого из нас есть навыки, которые хорошо дополняют друг друга. Я думаю, что Протас — один из лучших в игре у бортов, он умеет выводить шайбу в центр и в свободное пространство, что мне очень нравится. А Уилсон — это просто разрушительная сила с хорошими руками, отличным броском, и он умеет практически все. Мне нужно только найти способ вписаться в их игру. Эти двое значительно упрощают мне жизнь», — приводит слова Дюбуа официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Протас принял участие в 28 матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и сделал 15 результативных передач.

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