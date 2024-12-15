Три очка Драйзайтля и пас Подколзина помогли «Эдмонтону» обыграть «Вегас» в матче НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе «Эдмонтона» забивали Райан Ньюджент-Хопкинс, Зак Хайман, Коннор Браун, Леон Драйзайтль, Кори Перри и Джефф Скиннер. Также на счету Драйзайтля две результативные передачи. Российский нападающий Василий Подколзин отметился результативной передачей.

За «Вегас» забивали Виктор Олофссон, Ноа Ханифин и Бретт Хауден. Российские нападающие Иван Барбашёв и Павел Дорофеев не отметились результативными действиями.

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