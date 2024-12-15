Три очка Драйзайтля и пас Подколзина помогли «Эдмонтону» обыграть «Вегас» в матче НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 17:36 (pp) 2:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 21:13 3:0 Браун (Драйзайтль, Подколзин) – 26:53 4:0 Драйзайтль (Нурс, Янмарк) – 30:46 5:0 Перри (Браун, Райан) – 32:53 5:1 Олофссон (Гертл, Ханифин) – 35:35 5:2 Барбашёв (Ханифин, Айкел) – 36:01 5:3 Хауден – 41:00 (sh) 6:3 Скиннер (Экхольм, Нурс) – 41:38
В составе «Эдмонтона» забивали Райан Ньюджент-Хопкинс, Зак Хайман, Коннор Браун, Леон Драйзайтль, Кори Перри и Джефф Скиннер. Также на счету Драйзайтля две результативные передачи. Российский нападающий Василий Подколзин отметился результативной передачей.
За «Вегас» забивали Виктор Олофссон, Ноа Ханифин и Бретт Хауден. Российские нападающие Иван Барбашёв и Павел Дорофеев не отметились результативными действиями.
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