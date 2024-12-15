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Гол Марченко не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Анахаймом»

В ночь с 14 на 15 декабря в американском Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей голами отметились Мэйсон Мактавиш, Алекс Киллорн (2+1) и Джексон ЛаКомбе (1+1). Защитник гостей Павел Минтюков завершил встречу с показателем полезности «+1».

У хозяев голы забивали Коул Силлинджер и Джеймс ван Римсдайк, а также россисйкий форвард Кирилл Марченко. Российские игроки Иван Проворов и Дмитрий Воронков результативными действиями не отметились.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Коламбус» встретится в гостях с «Каролина Харрикейнз» 16 декабря. «Анахайм» сыграет на домашнем льду с «Виннипег Джетс» 19 декабря.

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