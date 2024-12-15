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Коламбус Блю Джекетс — Анахайм Дакс, результат матча 15 декабря 2024, счёт 3:4 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ

Гол Марченко не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Анахаймом»
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В ночь с 14 на 15 декабря в американском Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Мактавиш (Фаббри, ЛаКомбе) – 16:33     1:1 Марченко (Джонсон, Веренски) – 17:09 (pp)     2:1 Силлинджер (Астон-Риз, Оливье) – 17:43     2:2 Киллорн (Строум, Терри) – 33:56     3:2 ван Римсдайк (Сиверсон, Лабанк) – 51:25     3:3 ЛаКомбе (Терри, Киллорн) – 57:14     3:4 Киллорн (Фаббри) – 61:43    

В составе победителей голами отметились Мэйсон Мактавиш, Алекс Киллорн (2+1) и Джексон ЛаКомбе (1+1). Защитник гостей Павел Минтюков завершил встречу с показателем полезности «+1».

У хозяев голы забивали Коул Силлинджер и Джеймс ван Римсдайк, а также россисйкий форвард Кирилл Марченко. Российские игроки Иван Проворов и Дмитрий Воронков результативными действиями не отметились.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Коламбус» встретится в гостях с «Каролина Харрикейнз» 16 декабря. «Анахайм» сыграет на домашнем льду с «Виннипег Джетс» 19 декабря.

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