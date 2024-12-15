«Детройт» с Тарасенко победил «Торонто». Мэттьюс забил гол

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В ночь с 14 на 15 декабря в американском Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей голами отметились Джефф Питри (дубль), Мориц Зайдер и Лукас Рэймонд. Российский форвард Владимир Тарасенко завершил встречу с показателем полезности «-1».

За гостей забивали Остон Мэттьюс и Мэтт Нис.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Детройт» встретится на домашнем льду с «Филадельфией Флайерз» 19 декабря. «Торонто» сыграет дома с «Баффало Сэйбрз» 16 декабря.

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