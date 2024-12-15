Дубль Уилсона помог «Вашингтону» одержать победу над «Баффало», выиграв 4-й матч кряду

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В ночь с 14 на 15 декабря в американском Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей дублем отметился канадский форвард Том Уилсон, ещё по одной заброшенной шайбе в свой актив записали Дилан Строум и Джейкоб Чикран.

У гостей заброшенными шайбами в сегодняшнем матче отметились Джейсон Цукер и Иржи Кулих.

«Вашингтон» одержал четвёртую победу кряду, возглавив Восток с 44 очками. «Баффало» идёт на 15 строчке, к них 26 баллов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

