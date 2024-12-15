Дубль Уилсона помог «Вашингтону» одержать победу над «Баффало», выиграв 4-й матч кряду
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В ночь с 14 на 15 декабря в американском Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Цукер (Гринвей, Маклауд) – 01:36 1:1 Уилсон – 17:09 (pp) 2:1 Уилсон (Чикран) – 25:11 (pp) 2:2 Кулих (Байрэм, Томпсон) – 27:24 3:2 Строум (Карлсон, Рэддиш) – 51:05 4:2 Чикран (Карлсон, Дюбуа) – 58:30
В составе победителей дублем отметился канадский форвард Том Уилсон, ещё по одной заброшенной шайбе в свой актив записали Дилан Строум и Джейкоб Чикран.
У гостей заброшенными шайбами в сегодняшнем матче отметились Джейсон Цукер и Иржи Кулих.
«Вашингтон» одержал четвёртую победу кряду, возглавив Восток с 44 очками. «Баффало» идёт на 15 строчке, к них 26 баллов.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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