Гол Наместникова помог «Виннипегу» обыграть «Монреаль» и выйти в лидеры Запада
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В ночь с 14 на 15 декабря в канадском Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Виннипег Джетс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Хатсон (Мэтисон, Кофилд) – 07:48 1:1 Виларди (Коннор, Моррисси) – 14:34 (pp) 2:1 Лаури (Нидеррайтер, Демело) – 16:40 3:1 Коннор (Моррисси, Виларди) – 26:26 (pp) 3:2 Андерсон (Дворак, Галлахер) – 48:00 4:2 Наместников (Иафалло) – 59:53
В составе победителей голами отметились Габриэль Виларди (1+1), Адам Лаури, Кайл Коннор (1+1), а также российский форвард Владислав Наместников.
За гостей отличились Лэйн Хатсон и Джош Андерсон.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В следующем матче «Виннипег» встретится в гостях с «Сан-Хосе Шаркс» 18 декабря. «Монреаль» сыграет дома с «Баффало Сэйбрз» также 18 декабря.
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