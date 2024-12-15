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Гол Наместникова помог «Виннипегу» обыграть «Монреаль» и выйти в лидеры Запада

В ночь с 14 на 15 декабря в канадском Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Виннипег Джетс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей голами отметились Габриэль Виларди (1+1), Адам Лаури, Кайл Коннор (1+1), а также российский форвард Владислав Наместников.

За гостей отличились Лэйн Хатсон и Джош Андерсон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Виннипег» встретится в гостях с «Сан-Хосе Шаркс» 18 декабря. «Монреаль» сыграет дома с «Баффало Сэйбрз» также 18 декабря.

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