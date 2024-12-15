Остон Мэттьюс повторил редкое достижение НХЛ. В XXI веке такое удавалось лишь Овечкину

В ночь с 14 на 15 декабря завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. У гостей заброшенной шайбой отличился звёздный американский форвард Остон Мэттьюс, вписав своё имя в историю.
Этот гол стал для Мэттьюса 50-м в текущем календарном году. Американец четвёртый год кряду забивает 50+ шайб. Данная серия началась у Остона с 2021 года. В XXI веке лишь Александр Овечкин сумел выдать четыре кряду года с 50+ шайбами (с 2006 по 2009 годы). А в истории «Торонто» ни один игрок кроме Мэттьюса не выдавал более одного календарного года кряду с 50+ голами.
Лидером данного рейтинга является Уэйн Гретцки — 7 лет с 50+ голами (1981-1987). Столько же лет кряду забивал 50+ шайб Майк Босси (1978-1984).
Остон Мэттьюс встретился с юным болельщиком на Хэллоуин
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