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Остон Мэттьюс повторил редкое достижение НХЛ. В XXI веке такое удавалось лишь Овечкину

Остон Мэттьюс повторил редкое достижение НХЛ. В XXI веке такое удавалось лишь Овечкину
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В ночь с 14 на 15 декабря завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. У гостей заброшенной шайбой отличился звёздный американский форвард Остон Мэттьюс, вписав своё имя в историю.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Питри (Велено, Фишер) – 09:07     1:1 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 31:40 (pp)     2:1 Зайдер (Копп, Кейн) – 39:42     2:2 Нис (Марнер, Маккейб) – 41:07     3:2 Питри (Комфер) – 41:51     4:2 Рэймонд (Ларкин) – 59:58    

Этот гол стал для Мэттьюса 50-м в текущем календарном году. Американец четвёртый год кряду забивает 50+ шайб. Данная серия началась у Остона с 2021 года. В XXI веке лишь Александр Овечкин сумел выдать четыре кряду года с 50+ шайбами (с 2006 по 2009 годы). А в истории «Торонто» ни один игрок кроме Мэттьюса не выдавал более одного календарного года кряду с 50+ голами.

Лидером данного рейтинга является Уэйн Гретцки — 7 лет с 50+ голами (1981-1987). Столько же лет кряду забивал 50+ шайб Майк Босси (1978-1984).

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