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Автор дубля Уилсон прокомментировал победу «Вашингтона» над «Баффало» в НХЛ

Автор дубля Уилсон прокомментировал победу «Вашингтона» над «Баффало» в НХЛ
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В ночь с 14 на 15 декабря завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Автор двух голов в составе «столичных» канадский форвард Том Уилсон прокомментировал исход матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Цукер (Гринвей, Маклауд) – 01:36     1:1 Уилсон – 17:09 (pp)     2:1 Уилсон (Чикран) – 25:11 (pp)     2:2 Кулих (Байрэм, Томпсон) – 27:24     3:2 Строум (Карлсон, Рэддиш) – 51:05     4:2 Чикран (Карлсон, Дюбуа) – 58:30    

«Мы начинаем давить по ходу матча, чувствуем, что что-то должно произойти, но розыгрыши всё равно выходят не связанными, из-за этого теряется импульс. Сегодня мы просто немного перестроились перед третьим периодом, поняли, что если мы соберёмся и сыграем в командный хоккей, то найдём способ победить, что мы и сделали», — сказал Уилсон после матча.

Напомним, эта победа стала для «Кэпиталз» четвёртой кряду. Ранее были обыграны «Коламбус», «Монреаль» и «Торонто».

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