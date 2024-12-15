Автор дубля Уилсон прокомментировал победу «Вашингтона» над «Баффало» в НХЛ

В ночь с 14 на 15 декабря завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Автор двух голов в составе «столичных» канадский форвард Том Уилсон прокомментировал исход матча.
«Мы начинаем давить по ходу матча, чувствуем, что что-то должно произойти, но розыгрыши всё равно выходят не связанными, из-за этого теряется импульс. Сегодня мы просто немного перестроились перед третьим периодом, поняли, что если мы соберёмся и сыграем в командный хоккей, то найдём способ победить, что мы и сделали», — сказал Уилсон после матча.
Напомним, эта победа стала для «Кэпиталз» четвёртой кряду. Ранее были обыграны «Коламбус», «Монреаль» и «Торонто».
Овечкин радуется гостевой победе «Вашингтона»
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