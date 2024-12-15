Дубль Маккиннона помог «Колорадо» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Колтон (Миттельштадт, Тэйвз) – 31:32 2:0 Маккиннон (Рантанен) – 38:52 3:0 Лехконен (Маккиннон) – 43:30 3:1 Стэмкос (Маршессо, Форсберг) – 53:03 3:2 Евангелиста (Новак, Вильсбю) – 55:08 4:2 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 58:07 5:2 Лехконен (Рантанен, Келли) – 59:10
В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал канадский форвард Натан Маккиннон, ещё одним дублем отметился Арттури Лехконен, также гол на свой счёт записал Росс Колтон.
У гостей в сегодняшнем матче забивали Стивен Стэмкос и Люк Евангелиста.
«Колорадо» вышел на седьмое место Запада с 36 очками. «Нэшвилл» идёт на 15-й строчке, у них 22 набранных очка.
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