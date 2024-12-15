Дубль Маккиннона помог «Колорадо» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал канадский форвард Натан Маккиннон, ещё одним дублем отметился Арттури Лехконен, также гол на свой счёт записал Росс Колтон.

У гостей в сегодняшнем матче забивали Стивен Стэмкос и Люк Евангелиста.

«Колорадо» вышел на седьмое место Запада с 36 очками. «Нэшвилл» идёт на 15-й строчке, у них 22 набранных очка.