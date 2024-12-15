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Александр Овечкин может отправиться с «Вашингтоном» на ближайший выезд

Александр Овечкин может отправиться с «Вашингтоном» на ближайший выезд
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Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может отправиться с клубом на ближайшую выездную двухматчевую серию игр Национальной хоккейной лиги, сообщает журналист Том Галитти в своих соцсетях.

Две ближайших встречи «Кэпиталз» проведут с «Даллас Старз» (17 декабря) и «Чикаго Блэкхоукс» (18 декабря). Источник сообщает, что в случае поездки Овечкин проведёт лишь одну утреннюю тренировку перед игрой с «Далласом», а также возможна одна тренировка с резервистами в преддверии встречи с «Чикаго».

На последней пресс-конференции главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери на вопрос о поездке Овечкина с командой однозначного ответа журналистам не дал, заявив, что решение пока не принято.

Напомним, предыдущий выезд Овечкин пропустил. Он продолжает восстановление после перелома малоберцовой кости.

Овечкин вернулся к тренировкам с командой после перелома

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