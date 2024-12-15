НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 15 декабря

15 декабря в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 15 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Миннесота Уайлд» и «Филадельфия Флайерз». Команды играли на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США). «Миннесота» одержала победу со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

В ночь с 14 на 15 декабря в американском Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2.