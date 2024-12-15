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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 15 декабря

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 15 декабря
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15 декабря в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 15 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Дикинсон (Фолиньо, Броди) – 33:31     1:1 Мерсер (Хьюз, Майер) – 42:45     2:1 Хьюз (Песке, Братт) – 50:28     3:1 Хишир (Братт) – 52:16     4:1 Майер (Мерсер, Песке) – 52:34    
НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Тюркотт (Кемпе, Копитар) – 07:05     0:2 Фёгеле (Байфилд, Жанно) – 15:06     0:3 Байфилд (Фёгеле, Андерсон) – 22:46     0:4 Кемпе (Копитар, Тюркотт) – 24:40     0:5 Дано (Кларк, Томас) – 25:04     1:5 Хитил (Манчини, Панарин) – 32:17    

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Миннесота Уайлд» и «Филадельфия Флайерз». Команды играли на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США). «Миннесота» одержала победу со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Капризов (Меррилл, Богосян) – 14:18     2:0 Болди (Фэйбер) – 35:21     3:0 Росси (Цуккарелло, Чисхольм) – 49:34     3:1 Санхайм (Пилинг, Хэтэуэй) – 54:18     4:1 Капризов (Фолиньо, Бродин) – 57:50    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 17:36 (pp)     2:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 21:13     3:0 Браун (Драйзайтль, Подколзин) – 26:53     4:0 Драйзайтль (Нурс, Янмарк) – 30:46     5:0 Перри (Браун, Райан) – 32:53     5:1 Олофссон (Гертл, Ханифин) – 35:35     5:2 Барбашёв (Ханифин, Айкел) – 36:01     5:3 Хауден – 41:00 (sh)     6:3 Скиннер (Экхольм, Нурс) – 41:38    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Мактавиш (Фаббри, ЛаКомбе) – 16:33     1:1 Марченко (Джонсон, Веренски) – 17:09 (pp)     2:1 Силлинджер (Астон-Риз, Оливье) – 17:43     2:2 Киллорн (Строум, Терри) – 33:56     3:2 ван Римсдайк (Сиверсон, Лабанк) – 51:25     3:3 ЛаКомбе (Терри, Киллорн) – 57:14     3:4 Киллорн (Фаббри) – 61:43    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Хатсон (Мэтисон, Кофилд) – 07:48     1:1 Виларди (Коннор, Моррисси) – 14:34 (pp)     2:1 Лаури (Нидеррайтер, Демело) – 16:40     3:1 Коннор (Моррисси, Виларди) – 26:26 (pp)     3:2 Андерсон (Дворак, Галлахер) – 48:00     4:2 Наместников (Иафалло) – 59:53    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Питри (Велено, Фишер) – 09:07     1:1 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 31:40 (pp)     2:1 Зайдер (Копп, Кейн) – 39:42     2:2 Нис (Марнер, Маккейб) – 41:07     3:2 Питри (Комфер) – 41:51     4:2 Рэймонд (Ларкин) – 59:58    

В ночь с 14 на 15 декабря в американском Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Цукер (Гринвей, Маклауд) – 01:36     1:1 Уилсон – 17:09 (pp)     2:1 Уилсон (Чикран) – 25:11 (pp)     2:2 Кулих (Байрэм, Томпсон) – 27:24     3:2 Строум (Карлсон, Рэддиш) – 51:05     4:2 Чикран (Карлсон, Дюбуа) – 58:30    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 2
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Шабо (Жиру, Годетт) – 07:34     1:1 Лизотт (Аччари, Грызлик) – 42:40     2:1 Батерсон (Шабо, Норрис) – 46:38     2:2 Летанг – 52:42     3:2 Ткачук (Сандерсон) – 61:46    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Кайру (Томас, Бучневич) – 09:08     1:1 Робертсон (Бенн, Хинц) – 22:39 (pp)     2:1 Дюшейн (Линделль, Робертсон) – 62:31    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Колтон (Миттельштадт, Тэйвз) – 31:32     2:0 Маккиннон (Рантанен) – 38:52     3:0 Лехконен (Маккиннон) – 43:30     3:1 Стэмкос (Маршессо, Форсберг) – 53:03     3:2 Евангелиста (Вильсбю, Новак) – 55:08     4:2 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 58:08     5:2 Лехконен (Рантанен, Келли) – 59:10    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Кадри – 08:57     2:0 Коулман (Коронато, Баклунд) – 39:05     3:0 Баклунд (Баль) – 46:17    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Маршан (Линдхольм, Пастрняк) – 05:12 (pp)     0:2 Гики (Пастрняк, Заха) – 08:08     0:3 Заха (Пастрняк, Истерли) – 21:12     0:4 Маклафлин (Пик) – 31:49     0:5 Пастрняк (Макэвой, Заха) – 40:26     1:5 Сассон (Миллер) – 50:13    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 4
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Гюнтер (Кули, Сергачёв) – 07:27     1:1 Веннберг (Гудроу, Сеси) – 14:58     2:1 Гранлунд (Зеттерлунд, Эклунд) – 34:11     2:2 Шмальц (Кули, Келлер) – 38:52 (pp)     3:2 Зеттерлунд (Коваленко, Селебрини) – 45:00 (pp)     3:3 Карконе (Стенлунд, Керфут) – 49:49     3:4 Келлер (Сергачёв, Шмальц) – 59:16 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Монтур (Толванен, Райт) – 04:24 (pp)     1:1 Хагель (Пербикс) – 08:16     1:2 Пойнт (Рэддиш, Гюнцель) – 13:21     1:3 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 44:03 (pp)     1:4 Хагель (Кучеров) – 56:08     1:5 Карлайл (Гленденинг, Эйссимонт) – 59:38    
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