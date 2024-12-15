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Натан Маккиннон первым из игроков покорил отметку в 50 очков в текущем сезоне НХЛ

Натан Маккиннон первым из игроков покорил отметку в 50 очков в текущем сезоне НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2. Дублем и ассистом в составе победителей отметился канадский форвард Натан Маккиннон, набрав свои 48-е, 49-е и 50-е очки в текущем сезоне регулярки.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Колтон (Миттельштадт, Тэйвз) – 31:32     2:0 Маккиннон (Рантанен) – 38:52     3:0 Лехконен (Маккиннон) – 43:30     3:1 Стэмкос (Маршессо, Форсберг) – 53:03     3:2 Евангелиста (Вильсбю, Новак) – 55:08     4:2 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 58:08     5:2 Лехконен (Рантанен, Келли) – 59:10    

Канадец стал первым хоккеистом текущего розыгрыша, кому удалось достичь отметки в 50 набранных очков (13 голов и 37 ассистов). Он возглавляет бомбардирский список НХЛ. Ближайшим преследователем Натана является его товарищ по команде финский форвард Микко Рантанен, у которого 46 очков (18 голов и 28 ассистов).

«Колорадо» после сегодняшней победы вышел на седьмое место Запада с 36 очками.

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