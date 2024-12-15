Натан Маккиннон первым из игроков покорил отметку в 50 очков в текущем сезоне НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2. Дублем и ассистом в составе победителей отметился канадский форвард Натан Маккиннон, набрав свои 48-е, 49-е и 50-е очки в текущем сезоне регулярки.

Канадец стал первым хоккеистом текущего розыгрыша, кому удалось достичь отметки в 50 набранных очков (13 голов и 37 ассистов). Он возглавляет бомбардирский список НХЛ. Ближайшим преследователем Натана является его товарищ по команде финский форвард Микко Рантанен, у которого 46 очков (18 голов и 28 ассистов).

«Колорадо» после сегодняшней победы вышел на седьмое место Запада с 36 очками.

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