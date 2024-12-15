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Две результативные передачи Кучерова помогли «Тампа-Бэй» обыграть «Сиэтл» в выездном матче

Две результативные передачи Кучерова помогли «Тампа-Бэй» обыграть «Сиэтл» в выездном матче
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В Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтлом» и «Тампа-Бэй». Победу одержали гости со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Монтур (Толванен, Райт) – 04:24 (pp)     1:1 Хагель (Пербикс) – 08:16     1:2 Пойнт (Рэддиш, Гюнцель) – 13:21     1:3 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 44:03 (pp)     1:4 Хагель (Кучеров) – 56:08     1:5 Карлайл (Гленденинг, Эйссимонт) – 59:38    

Двумя результативными передачами отметился российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. Дубль на счету форварда «Лайтнинг» Брэндона Хагеля. По голу и результативной передаче на свой счёт записали форварды «Тампы» Брейден Пойнт и Джейк Гюнцель.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В параллельном матче в Калгари местные «Флэймз» всухую обыграли «Флориду» со счётом 3:0. Голом и результативной передачей отметился капитан «Калгари» Микаэль Баклунд.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Кадри – 08:57     2:0 Коулман (Коронато, Баклунд) – 39:05     3:0 Баклунд (Баль) – 46:17    

В матче между «Ванкувером» и «Бостоном» уверенную победу одержали хоккеисты «Брюинз» со счётом 5:1. Главным героем матча стал нападающий «мишек» Давид Пастрняк, забивший гол и отдавший три результативные передачи.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Маршан (Линдхольм, Пастрняк) – 05:12 (pp)     0:2 Гики (Пастрняк, Заха) – 08:08     0:3 Заха (Пастрняк, Истерли) – 21:12     0:4 Маклафлин (Пик) – 31:49     0:5 Пастрняк (Макэвой, Заха) – 40:26     1:5 Сассон (Миллер) – 50:13    
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