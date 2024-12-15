Две результативные передачи Кучерова помогли «Тампа-Бэй» обыграть «Сиэтл» в выездном матче

В Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтлом» и «Тампа-Бэй». Победу одержали гости со счётом 5:1.
Двумя результативными передачами отметился российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. Дубль на счету форварда «Лайтнинг» Брэндона Хагеля. По голу и результативной передаче на свой счёт записали форварды «Тампы» Брейден Пойнт и Джейк Гюнцель.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В параллельном матче в Калгари местные «Флэймз» всухую обыграли «Флориду» со счётом 3:0. Голом и результативной передачей отметился капитан «Калгари» Микаэль Баклунд.
В матче между «Ванкувером» и «Бостоном» уверенную победу одержали хоккеисты «Брюинз» со счётом 5:1. Главным героем матча стал нападающий «мишек» Давид Пастрняк, забивший гол и отдавший три результативные передачи.
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