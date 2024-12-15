Маккиннон повторил достижение Овечкина, Кейна, Копитара и Тавареса

Канадский форвард Натан Маккиннон отметился двумя заброшенными шайбами и результативной передачей по ходу матча с «Нэшвилл Предаторз» в Национальной хоккейной лиге (5:2), первым из игроков набрав 50 очков в текущем сезоне регулярки. Это помогло ему повторить достижение нескольких именитых хоккеистов.

Для Маккиннона этот сезон стал 10-м кряду с 50+ набранными очками. Из действующих игроков подобную отметку удалось покорить лишь четверым: Александру Овечкину (15 сезонов кряду), Патрику Кейну (16), Анже Копитару (11) и Джону Таваресу (11).

Маккиннон возглавляет бомбардирский список НХЛ. Ближайшим преследователем Натана является его товарищ по команде финский форвард Микко Рантанен, у которого 46 очков (18 голов и 28 ассистов).

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