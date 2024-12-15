Два паса Сергачёва помогли «Юте» одержать волевую победу над «Сан-Хосе»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр » между «Шаркс» и «Ютой» волевую победу одержали хоккеисты гостевой команды со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 4
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Гюнтер (Кули, Сергачёв) – 07:27 1:1 Веннберг (Гудроу, Сеси) – 14:58 2:1 Гранлунд (Зеттерлунд, Эклунд) – 34:11 2:2 Шмальц (Кули, Келлер) – 38:52 (pp) 3:2 Зеттерлунд (Коваленко, Селебрини) – 45:00 (pp) 3:3 Карконе (Стенлунд, Керфут) – 49:49 3:4 Келлер (Сергачёв, Шмальц) – 59:16 (pp)
Двумя результативными передачами отметился российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв. Четвёртое очко за «Сан-Хосе» набрал российский форвард Николай Коваленко, отметившись результативной передачей. Отметим, что «Юта» вырвала победу благодаря голу в большинстве на последней минуте третьего периода при равном счёте. Победный гол на счету Клейтона Келлера.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В текущем сезоне на счету Сергачёва 22 (7+15) очка в 30 матчах.
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