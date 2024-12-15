Два паса Сергачёва помогли «Юте» одержать волевую победу над «Сан-Хосе»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр » между «Шаркс» и «Ютой» волевую победу одержали хоккеисты гостевой команды со счётом 4:3.

Двумя результативными передачами отметился российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв. Четвёртое очко за «Сан-Хосе» набрал российский форвард Николай Коваленко, отметившись результативной передачей. Отметим, что «Юта» вырвала победу благодаря голу в большинстве на последней минуте третьего периода при равном счёте. Победный гол на счету Клейтона Келлера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне на счету Сергачёва 22 (7+15) очка в 30 матчах.