Маккиннон упрочил лидерство в бомбардирской гонке НХЛ. Кучеров — третий, Капризов — пятый

Канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отметился дублем и ассистом по ходу матча с «Нэшвилл Предаторз», который недавно завершился. Игра осталась за «Колорадо», добывшим победу с итоговым счётом 5:2.

Маккиннон упрочил первое место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги. В активе канадского форварда теперь 50 очков (13 голов + 37 результативных передач). На втором месте по очкам находится его одноклубник, финский нападающий Микко Рантанен, у которого 46 очков (18 голов и 28 ассистов). Столько же очков у российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова (14 голов и 32 ассиста).

Четвёртое и пятое места с 45 очками занимают немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (22+23) и российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (20+25).

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