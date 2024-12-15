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Маккиннон упрочил лидерство в бомбардирской гонке НХЛ. Кучеров — третий, Капризов — пятый

Маккиннон упрочил лидерство в бомбардирской гонке НХЛ. Кучеров — третий, Капризов — пятый
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Канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отметился дублем и ассистом по ходу матча с «Нэшвилл Предаторз», который недавно завершился. Игра осталась за «Колорадо», добывшим победу с итоговым счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Колтон (Миттельштадт, Тэйвз) – 31:32     2:0 Маккиннон (Рантанен) – 38:52     3:0 Лехконен (Маккиннон) – 43:30     3:1 Стэмкос (Маршессо, Форсберг) – 53:03     3:2 Евангелиста (Вильсбю, Новак) – 55:08     4:2 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 58:08     5:2 Лехконен (Рантанен, Келли) – 59:10    

Маккиннон упрочил первое место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги. В активе канадского форварда теперь 50 очков (13 голов + 37 результативных передач). На втором месте по очкам находится его одноклубник, финский нападающий Микко Рантанен, у которого 46 очков (18 голов и 28 ассистов). Столько же очков у российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова (14 голов и 32 ассиста).

Четвёртое и пятое места с 45 очками занимают немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (22+23) и российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (20+25).

Натан Маккиннон Подробнее
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