Кубок Первого канала по хоккею — 2024: расписание на 15 декабря
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Сегодня, 15 декабря, в Санкт-Петербурге пройдут завершающие матчи традиционного предновогоднего хоккейного турнира «Кубок Первого канала» — 2024.
«Чемпионат» представляет расписание игрового дня 15 декабря.
В 14:00 мск на лёд «СКА Арены» выйдут хозяева турнира «Россия 25», команда сыграет со сборной Казахстана. В случае победы в этом матче российская сборная станет победителем турнира.
Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
15 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Россия 25
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В 18:30 мск встретятся команда Беларуси и сборная мира КХЛ.
Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
15 декабря 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Беларусь
Не начался
Сборная мира КХЛ
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Соревнования завершатся 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире, который вмещает 23 тыс. человек, главный трофей разыгрывают национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.
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