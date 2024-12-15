Кубок Первого канала по хоккею — 2024: расписание на 15 декабря

Сегодня, 15 декабря, в Санкт-Петербурге пройдут завершающие матчи традиционного предновогоднего хоккейного турнира «Кубок Первого канала» — 2024.

«Чемпионат» представляет расписание игрового дня 15 декабря.

В 14:00 мск на лёд «СКА Арены» выйдут хозяева турнира «Россия 25», команда сыграет со сборной Казахстана. В случае победы в этом матче российская сборная станет победителем турнира.

В 18:30 мск встретятся команда Беларуси и сборная мира КХЛ.

Соревнования завершатся 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире, который вмещает 23 тыс. человек, главный трофей разыгрывают национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.