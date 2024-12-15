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Расписание матчей Еврохоккейтура на 15 декабря

Расписание матчей Еврохоккейтура на 15 декабря
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Сегодня, 15 декабря, пройдут очередные матчи этапа Еврохоккейтура. Команды проведут заключительные два матча швейцарского этапа.

В 13:30 мск на лёд выйдут сборные Чехии и Швеции. В первом матче швейцарского этапа Еврохоккейтура Финляндия уступила национальной команде Чехии со счётом 1:3. Сборная Швеции, в свою очередь, одолела команду Швейцарии со счётом 4:1.

Еврохоккейтур . Швейцарские игры
15 декабря 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Чехия
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 17:30 мск начнётся встреча хозяев турнира команды Швейцарии со сборной Финляндии. В последней игре этих соперников на финском этапе Еврохоккейтура Финляндия в овертайме победила Швейцарию со счётом 3:2.

Еврохоккейтур . Швейцарские игры
15 декабря 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Швейцария
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в отсутствие сборной России в Еврохоккейтуре выступают национальные команды Финляндии, Чехии, Швеции и Швейцарии.

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