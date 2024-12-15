Расписание матчей Еврохоккейтура на 15 декабря

Сегодня, 15 декабря, пройдут очередные матчи этапа Еврохоккейтура. Команды проведут заключительные два матча швейцарского этапа.

В 13:30 мск на лёд выйдут сборные Чехии и Швеции. В первом матче швейцарского этапа Еврохоккейтура Финляндия уступила национальной команде Чехии со счётом 1:3. Сборная Швеции, в свою очередь, одолела команду Швейцарии со счётом 4:1.

Еврохоккейтур . Швейцарские игры Еврохоккейтур . Швейцарские игры 15 декабря 2024, воскресенье. 13:30 МСК Чехия Не начался Швеция Кто победит в основное время? П1 X П2

В 17:30 мск начнётся встреча хозяев турнира команды Швейцарии со сборной Финляндии. В последней игре этих соперников на финском этапе Еврохоккейтура Финляндия в овертайме победила Швейцарию со счётом 3:2.

Еврохоккейтур . Швейцарские игры Еврохоккейтур . Швейцарские игры 15 декабря 2024, воскресенье. 17:30 МСК Швейцария Не начался Финляндия Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, в отсутствие сборной России в Еврохоккейтуре выступают национальные команды Финляндии, Чехии, Швеции и Швейцарии.