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Никита Кучеров вышел на шестое место по очкам в НХЛ среди российских игроков

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в победном матче с «Сиэтлом» (5:1) и вышел на шестое место по очкам в НХЛ среди российских игроков.

На счету Кучерова 919 (334+585) очков в 751 матче регулярных чемпионатов НХЛ. Никита обошёл Павла Дацюка, у которого 918 очков в 953 матчах. Первая пятёрка российских хоккеистов по очкам в НХЛ выглядит следующим образом:

1. Александр Овечкин — 1575 очков в 1444 матчах.

2. Евгений Малкин — 1312 очков в 1177 матчах.

3. Сергей Фёдоров — 1179 очков в 1248 матчах.

4. Александр Могильный — 1032 очков в 990 матчах.

5. Алексей Ковалёв — 1029 очков в 1316 матчах.

На счету Кучерова стало 46 (14+32) очков в 26 играх в текущем сезоне. Россиянин делит второе место в гонке бомбардиров лиги.