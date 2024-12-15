Никита Кучеров вышел на шестое место по очкам в НХЛ среди российских игроков

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в победном матче с «Сиэтлом» (5:1) и вышел на шестое место по очкам в НХЛ среди российских игроков.
На счету Кучерова 919 (334+585) очков в 751 матче регулярных чемпионатов НХЛ. Никита обошёл Павла Дацюка, у которого 918 очков в 953 матчах. Первая пятёрка российских хоккеистов по очкам в НХЛ выглядит следующим образом:
1. Александр Овечкин — 1575 очков в 1444 матчах.
2. Евгений Малкин — 1312 очков в 1177 матчах.
3. Сергей Фёдоров — 1179 очков в 1248 матчах.
4. Александр Могильный — 1032 очков в 990 матчах.
5. Алексей Ковалёв — 1029 очков в 1316 матчах.
На счету Кучерова стало 46 (14+32) очков в 26 играх в текущем сезоне. Россиянин делит второе место в гонке бомбардиров лиги.
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