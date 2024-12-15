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Никита Кучеров вышел на шестое место по очкам в НХЛ среди российских игроков

Никита Кучеров вышел на шестое место по очкам в НХЛ среди российских игроков
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Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в победном матче с «Сиэтлом» (5:1) и вышел на шестое место по очкам в НХЛ среди российских игроков.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Монтур (Толванен, Райт) – 04:24 (pp)     1:1 Хагель (Пербикс) – 08:16     1:2 Пойнт (Рэддиш, Гюнцель) – 13:21     1:3 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 44:03 (pp)     1:4 Хагель (Кучеров) – 56:08     1:5 Карлайл (Гленденинг, Эйссимонт) – 59:38    

На счету Кучерова 919 (334+585) очков в 751 матче регулярных чемпионатов НХЛ. Никита обошёл Павла Дацюка, у которого 918 очков в 953 матчах. Первая пятёрка российских хоккеистов по очкам в НХЛ выглядит следующим образом:

1. Александр Овечкин — 1575 очков в 1444 матчах.
2. Евгений Малкин — 1312 очков в 1177 матчах.
3. Сергей Фёдоров — 1179 очков в 1248 матчах.
4. Александр Могильный — 1032 очков в 990 матчах.
5. Алексей Ковалёв — 1029 очков в 1316 матчах.

На счету Кучерова стало 46 (14+32) очков в 26 играх в текущем сезоне. Россиянин делит второе место в гонке бомбардиров лиги.

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