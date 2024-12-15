Сафонов — об игре в сборной: отлично чувствуем друг друга, получилась сплочённая команда

Нападающий «Ак Барса» и сборной России по хоккею Илья Сафонов прокомментировал свою игру за сборную и клуб.

«Всё нормально. Хорошая команда, хороший коллектив. У нас хорошая такая, сплочённая команда получилась. Отлично чувствуем друг друга, всё прекрасно. Всегда приятно играть за сборную.

В клубе у меня немного не задалось начало сезона, но вот в последних играх перед вызовом в сборную начал наконец-то набирать очки так, как должен, так, как я могу это делать. Больше начал помогать команде результативными действиями. В сборной также стараюсь, работаю. В каждой смене стараюсь выжимать из себя максимум полностью, чтобы помочь команде и победить», — сказал Сафонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.