«Россия 25» — Казахстан: во сколько начало матча КПК, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 15 декабря, в Санкт-Петербурге пройдут заключительные матчи традиционного предновогоднего хоккейного турнира «Кубок Первого канала» — 2024.

В 14:00 мск на лёд «СКА Арены» выйдут хозяева турнира — «Россия 25», которая встретится с национальной командой Казахстана.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть в эфире Первого канала.

Напомним, в первой встрече турнира «Россия 25» была сильнее сборной мира КХЛ со счётом 4:1, во втором матче на турнире российская сборная обыграла Беларусь со счётом 4:3 в овертайме.

Соревнования продлятся до 15 декабря на льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире «СКА Арена», который вмещает 23 тыс. человек.