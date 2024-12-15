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Нападающий сборной России поделился впечатлениями от игры на «СКА Арене»

Нападающий сборной России поделился впечатлениями от игры на «СКА Арене»
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Нападающий «Ак Барса» и сборной России по хоккею Илья Сафонов поделился своими впечатлениями от игры на «СКА Арене».

«Арена огромная, никогда на таких прежде не играл. Самая большая была, наверное, «G-Drive Арена» в Омске. Приятно играть на таких больших стадионах, здорово, что построили такую арену. Главное теперь, чтобы на неё собирались зрители, было побольше болельщиков, привлекали внимание к хоккею. Тем более все условия созданы, думаю, что им на такой арене смотреть хоккей тоже гораздо приятнее и интереснее», — сказал Сафонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Сафоновым читайте на «Чемпионате»:
«Мемы с Жириновским? Уже не реагирую». Интервью с нападающим сборной России
Эксклюзив
«Мемы с Жириновским? Уже не реагирую». Интервью с нападающим сборной России
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Новости. Хоккей
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