Нападающий сборной России поделился впечатлениями от игры на «СКА Арене»

Нападающий «Ак Барса» и сборной России по хоккею Илья Сафонов поделился своими впечатлениями от игры на «СКА Арене».

«Арена огромная, никогда на таких прежде не играл. Самая большая была, наверное, «G-Drive Арена» в Омске. Приятно играть на таких больших стадионах, здорово, что построили такую арену. Главное теперь, чтобы на неё собирались зрители, было побольше болельщиков, привлекали внимание к хоккею. Тем более все условия созданы, думаю, что им на такой арене смотреть хоккей тоже гораздо приятнее и интереснее», — сказал Сафонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.