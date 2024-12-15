«Россия 25» — Казахстан: онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 15 декабря, в Санкт-Петербурге пройдут заключительные матчи традиционного предновогоднего хоккейного турнира «Кубок Первого канала» — 2024. В 14:00 мск на лёд «СКА Арены» выйдут хозяева турнира — «Россия 25», которая встретится с национальной командой Казахстана.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в первой встрече турнира «Россия 25» была сильнее сборной мира КХЛ со счётом 4:1, во втором матче на турнире российская сборная обыграла Беларусь со счётом 4:3 в овертайме. В случае победы в этом матче российская сборная станет победителем турнира.

Соревнования продлятся до 15 декабря на льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире «СКА Арена», который вмещает 23 тыс. человек.