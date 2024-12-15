Нападающий «Ак Барса» Сафонов поддержал идею строительства новой ледовой арены в Казани

Нападающий «Ак Барса» и сборной России по хоккею Илья Сафонов высказал мнение о необходимости строительства в Казани нового ледового дворца.

«Если говорить про «Торпедо», то там всё-таки чуть-чуть постарше арена, наверное, уже пора было новую строить. В Екатеринбурге точно намного старше, чем у нас в Казани. Наверное, было бы здорово и в Казани построить, но это всё не от меня же зависит. У нас отличная арена, уютная, домашняя такая. В любом случае одна из лучших в стране по атмосфере, со своей историей. Всё-таки столько кубков именно на этой арене было завоёвано нашей командой, она всегда будет в истории клуба.

Людей много приходит, это здорово. Возможно, и правда стоит задуматься о новой арене, с большей вместимостью, но это ведь не мне всё решать. Если даже я сейчас скажу, что срочно нужна новая арена, – вряд ли меня сразу же послушают. В Казани, в Татарстане в целом очень любят хоккей, болеют всей душой, переживают. Поэтому я считаю, что для города появление новой арены – это будет очень хорошо, — сказал Сафонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.