Кучеров вышел на чистое второе место в истории «Тампы» по играм с двумя и более очками

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в победном матче с «Сиэтлом» (5:1) и вышел на чистое второе место в истории «Лайтнинг» по играм с двумя и более очками.

Число игр с двумя и более очками на счету Кучерова достигло отметки в 258. По этому показателю россиянин обошёл Мартена Сан-Луи (257). Лидером клуба по матчам с двумя и более очками является бывший капитан Стивен Стэмкос. На счету канадского форварда 307 таких матчей.

На счету Кучерова стало 46 (14+32) очков в 26 играх в текущем сезоне. Россиянин делит второе место в гонке бомбардиров лиги.