Кучеров вышел на чистое второе место в истории «Тампы» по играм с двумя и более очками
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Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в победном матче с «Сиэтлом» (5:1) и вышел на чистое второе место в истории «Лайтнинг» по играм с двумя и более очками.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Монтур (Толванен, Райт) – 04:24 (pp) 1:1 Хагель (Пербикс) – 08:16 1:2 Пойнт (Рэддиш, Гюнцель) – 13:21 1:3 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 44:03 (pp) 1:4 Хагель (Кучеров) – 56:08 1:5 Карлайл (Гленденинг, Эйссимонт) – 59:38
Число игр с двумя и более очками на счету Кучерова достигло отметки в 258. По этому показателю россиянин обошёл Мартена Сан-Луи (257). Лидером клуба по матчам с двумя и более очками является бывший капитан Стивен Стэмкос. На счету канадского форварда 307 таких матчей.
На счету Кучерова стало 46 (14+32) очков в 26 играх в текущем сезоне. Россиянин делит второе место в гонке бомбардиров лиги.
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