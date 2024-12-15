Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Ак Барса» Сафонов поделился впечатлениями от игры против своих одноклубников

Нападающий «Ак Барса» Сафонов поделился впечатлениями от игры против своих одноклубников
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» и сборной России по хоккею Илья Сафонов поделился впечатлениями от игры против своих одноклубников на Кубке Первого канала.

– В четверг вы играли против своих одноклубников – Дмитрия Яшкина и Ника Петана. Не ловили себя на странных мыслях?
– Это нормальный, рабочий момент. Понятное дело, в клубе у нас тёплые, дружеские отношения. Но здесь другое дело, игры за сборную. Всё равно уровень крайне высокий, задачи другие, мы по разные стороны. Как бы мы хорошо ни общались, это не значит, что если видишь своих одноклубников на площадке, то нужно что-то им прощать, как-то снисходительнее к ним относиться, проще играть. Такого быть не может, мы играем за сборную и надо показывать свой лучший хоккей.

– Удалось после игры пообщаться с Яшкиным или Петаном?
– Да нет, что вы. Где время найти? Вечерняя игра, переоделись сразу после игры и поехали в отель отдыхать. Спать и восстанавливаться, — сказал Сафонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Сафоновым читайте на «Чемпионате»:
«Мемы с Жириновским? Уже не реагирую». Интервью с нападающим сборной России
Эксклюзив
«Мемы с Жириновским? Уже не реагирую». Интервью с нападающим сборной России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android