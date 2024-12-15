Нападающий «Ак Барса» Сафонов поделился впечатлениями от игры против своих одноклубников

Нападающий «Ак Барса» и сборной России по хоккею Илья Сафонов поделился впечатлениями от игры против своих одноклубников на Кубке Первого канала.

– В четверг вы играли против своих одноклубников – Дмитрия Яшкина и Ника Петана. Не ловили себя на странных мыслях?

– Это нормальный, рабочий момент. Понятное дело, в клубе у нас тёплые, дружеские отношения. Но здесь другое дело, игры за сборную. Всё равно уровень крайне высокий, задачи другие, мы по разные стороны. Как бы мы хорошо ни общались, это не значит, что если видишь своих одноклубников на площадке, то нужно что-то им прощать, как-то снисходительнее к ним относиться, проще играть. Такого быть не может, мы играем за сборную и надо показывать свой лучший хоккей.

– Удалось после игры пообщаться с Яшкиным или Петаном?

– Да нет, что вы. Где время найти? Вечерняя игра, переоделись сразу после игры и поехали в отель отдыхать. Спать и восстанавливаться, — сказал Сафонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.