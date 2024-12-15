Нападающий «Ак Барса» Сафонов — о Квартальнове: это тренер, с которым я зашёл в КХЛ

Нападающий «Ак Барса» и сборной России по хоккею Илья Сафонов поделился мнением о тренере Дмитрии Квартальнове, который дал форварду шанс заиграть в КХЛ.

– В матче с командой Беларуси вы играли против команды Дмитрия Квартальнова. Всплывали личные воспоминания о работе с ним?

– Разумеется, их целое море. Это человек, который сильно повлиял на мою карьеру, тренер, с которым я зашёл в КХЛ, который мне доверял. Многое дал, развивал, помогал. Был удивлён увидеть Игоря Юрьевича Горбенко на скамейке, слышал до этого, что его уволили из клуба ВХЛ, где он ранее работал. И тут увидел его на раскатке, сразу же улыбнулся. Не знаю, заметил он меня или нет, но если будет возможность – всегда буду рад пообщаться», — сказал Сафонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.