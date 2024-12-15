Беларусь — сборная мира КХЛ: во сколько начало матча КПК, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 15 декабря, в Санкт-Петербурге пройдут заключительные матчи традиционного предновогоднего хоккейного турнира «Кубок Первого канала» — 2024.
В 18:30 мск на льду «СКА Арены» пройдёт заключительный матч турнира между национальной командой Беларуси и сборной мира КХЛ.
Сборная Беларуси на турнире одержала одну победу над Казахстаном со счётом 3:1. Во втором матче на турнире белорусская сборная уступила сборной «Россия 25» со счётом 3:4 в овертайме. Сборная мира КХЛ сначала уступила российской сборной со счётом 1:4, а затем обыграла казахстанскую сборную со счётом 3:1.
Соревнования продлятся до 15 декабря на льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире «СКА Арена», который вмещает 23 тыс. человек.