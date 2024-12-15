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Беларусь — сборная мира КХЛ: во сколько начало матча КПК, где смотреть прямую трансляцию

Беларусь — сборная мира КХЛ: во сколько начало матча КПК, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 15 декабря, в Санкт-Петербурге пройдут заключительные матчи традиционного предновогоднего хоккейного турнира «Кубок Первого канала» — 2024.

В 18:30 мск на льду «СКА Арены» пройдёт заключительный матч турнира между национальной командой Беларуси и сборной мира КХЛ.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
15 декабря 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Беларусь
Не начался
Сборная мира КХЛ
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Беларуси на турнире одержала одну победу над Казахстаном со счётом 3:1. Во втором матче на турнире белорусская сборная уступила сборной «Россия 25» со счётом 3:4 в овертайме. Сборная мира КХЛ сначала уступила российской сборной со счётом 1:4, а затем обыграла казахстанскую сборную со счётом 3:1.

Соревнования продлятся до 15 декабря на льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире «СКА Арена», который вмещает 23 тыс. человек.

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