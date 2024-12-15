Сенатор Республики Беларусь выразил недовольство судейством матча с Россией на КПК

Бывший руководитель Федерации хоккея Республики Беларусь, а ныне сенатор Дмитрий Басков остался недоволен судейством матча сборной Беларуси со сборной «Россия 25» (3:4 ОТ) на Кубке Первого канала. Белорусская сборная получила шесть малых штрафов, а российская — лишь один.

«В первом периоде мы практически не давали сопернику играть в нашей зоне обороны, много атаковали. Судьи тоже постарались сделать праздник для зрителей. Играли бы при другом судействе, расклад был бы совсем другим, как и счёт на табло. Наша команда находится на хорошем уровне на данный момент, и эту планку из года в год мы будем только поднимать», – цитирует Баскова пресс-служба ФХРБ.

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг также остался недоволен судейством матча, заявив, что судьи пропустили явный удар в голову со стороны белорусского хоккеиста.