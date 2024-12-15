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Сенатор Республики Беларусь выразил недовольство судейством матча с Россией на КПК

Сенатор Республики Беларусь выразил недовольство судейством матча с Россией на КПК
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Бывший руководитель Федерации хоккея Республики Беларусь, а ныне сенатор Дмитрий Басков остался недоволен судейством матча сборной Беларуси со сборной «Россия 25» (3:4 ОТ) на Кубке Первого канала. Белорусская сборная получила шесть малых штрафов, а российская — лишь один.

«В первом периоде мы практически не давали сопернику играть в нашей зоне обороны, много атаковали. Судьи тоже постарались сделать праздник для зрителей. Играли бы при другом судействе, расклад был бы совсем другим, как и счёт на табло. Наша команда находится на хорошем уровне на данный момент, и эту планку из года в год мы будем только поднимать», – цитирует Баскова пресс-служба ФХРБ.

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг также остался недоволен судейством матча, заявив, что судьи пропустили явный удар в голову со стороны белорусского хоккеиста.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
4 : 3
ОТ
Беларусь
1:0 Сафонов (Соркин) – 21:04 (5x5)     2:0 Кузьмин (Григоренко, Хайруллин) – 22:09 (5x5)     2:1 Стась (Скоренов) – 32:08 (5x5)     2:2 Мороз – 32:45 (5x5)     2:3 Бориков (Скоренов, Стась) – 33:16 (5x5)     3:3 Конюшков (Соркин) – 45:50 (5x4)     4:3 Кузнецов (Глотов) – 60:53 (3x3)    
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