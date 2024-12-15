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«Россия 25» — Казахстан: составы команд на матч Кубка Первого канала

«Россия 25» — Казахстан: составы команд на матч Кубка Первого канала
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Сегодня, 15 декабря, в Санкт-Петербурге пройдут заключительные матчи традиционного предновогоднего хоккейного турнира «Кубок Первого канала» — 2024. В 14:00 мск на лёд «СКА Арены» выйдут хозяева турнира — «Россия 25», которая встретится с национальной командой Казахстана. Стали известны составы команд на матч.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
15 декабря 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Россия 25
1-й период
0 : 1
Казахстан
0:1 Буяльский (Бреус, Рымарев) – 01:22 (5x5)    

Состав «России 25»:

Фото: ФХР

Состав сборной Казахстана:

Фото: ФХК

Напомним, в первой встрече турнира «Россия 25» была сильнее сборной мира КХЛ со счётом 4:1, во втором матче на турнире российская сборная обыграла Беларусь со счётом 4:3 в овертайме. В случае победы в этом матче российская сборная станет победителем турнира.

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