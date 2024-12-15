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Рябыкин: на матч сборной России собирается больше народу, чем на весь этап Евротура

Рябыкин: на матч сборной России собирается больше народу, чем на весь этап Евротура
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Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился мнением о Кубке Первого канала, зрелищность и состав которого часто критикуют отечественные специалисты.

«В основном слежу за Кубком по прессе, в ней много ворчания со стороны специалистов, которые не считают уровень Кубка Первого канала высоким. В чём-то, наверное, они правы. Та же сборная Казахстана представлена в основном хоккеистами из внутреннего чемпионата, понятно, что на фоне нашей команды или сборной легионеров она проседает. Правильный ли это ход со стороны казахстанцев – покажет чемпионат мира.

Но на самом деле все эти сетования – не по делу. Хоккей – это в первую очередь зрелище для болельщиков, а не для специалистов. Люди проголосовали ногами, на каждый матч сборной России в Питере собирается больше народу, чем на весь этап Евротура в Чехии, Швейцарии или Финляндии. Вот что в сухом остатке», – цитирует Рябыкина Russia-Hockey.ru.

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