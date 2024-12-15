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«Ободранный кот всегда опасен!» Плющев — о матче «России 25» с Казахстаном на КПК

«Ободранный кот всегда опасен!» Плющев — о матче «России 25» с Казахстаном на КПК
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от предстоящего матча «России 25» с Казахстаном. В случае победы российской сборной в этой игре она станет победителем турнира.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
15 декабря 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Россия 25
1-й период
0 : 1
Казахстан
0:1 Буяльский (Бреус, Рымарев) – 01:22 (5x5)    

«У охотников есть выражение: «Ободранный кот всегда опасен!» Когда команда проигрывает две игры подряд, в последней хочется себя реабилитировать. Поэтому я не думаю, что наших ребят ждёт лёгкая прогулка. Но в любом случае я уверен, что мы с этой задачей справимся и Кубок Первого канала встанет на то место, где ему и положено быть. Нет никаких сомнений, что сборная России победит. Ребята просто не могут споткнуться в такой игре», – цитирует Плющева «Советский спорт».

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