«Ободранный кот всегда опасен!» Плющев — о матче «России 25» с Казахстаном на КПК

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от предстоящего матча «России 25» с Казахстаном. В случае победы российской сборной в этой игре она станет победителем турнира.

«У охотников есть выражение: «Ободранный кот всегда опасен!» Когда команда проигрывает две игры подряд, в последней хочется себя реабилитировать. Поэтому я не думаю, что наших ребят ждёт лёгкая прогулка. Но в любом случае я уверен, что мы с этой задачей справимся и Кубок Первого канала встанет на то место, где ему и положено быть. Нет никаких сомнений, что сборная России победит. Ребята просто не могут споткнуться в такой игре», – цитирует Плющева «Советский спорт».