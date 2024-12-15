«Трактор» обменял в «Куньлунь» нападающего Александра Шарова, сообщает пресс-служба челябинского клуба. «Трактор» получил взамен денежную компенсацию. Генеральный менеджер челябинского клуба Алексей Волков прокомментировал этот обмен.

«До дедлайна в КХЛ остаётся совсем немного времени, и «Трактор» должен использовать его максимально продуктивно. Первая часть чемпионата показала, что команде для решения самых высоких задач требуется усиление — новые подписания, под которые нужен определённый ресурс. Это и есть основные причины обмена Александра Шарова в «Куньлунь». Желаем нападающему успехов в дальнейшей карьере и благодарим за отличную работу», – цитирует Волкова пресс-служба клуба.