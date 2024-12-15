Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Трактор» обменял в «Куньлунь» нападающего Александра Шарова

«Трактор» обменял в «Куньлунь» нападающего Александра Шарова
Комментарии

«Трактор» обменял в «Куньлунь» нападающего Александра Шарова, сообщает пресс-служба челябинского клуба. «Трактор» получил взамен денежную компенсацию. Генеральный менеджер челябинского клуба Алексей Волков прокомментировал этот обмен.

«До дедлайна в КХЛ остаётся совсем немного времени, и «Трактор» должен использовать его максимально продуктивно. Первая часть чемпионата показала, что команде для решения самых высоких задач требуется усиление — новые подписания, под которые нужен определённый ресурс. Это и есть основные причины обмена Александра Шарова в «Куньлунь». Желаем нападающему успехов в дальнейшей карьере и благодарим за отличную работу», – цитирует Волкова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Аналитик ESPN рассказал, что делает Зак Фукале, чтобы вернуться в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android