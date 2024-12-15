Андрей Стась: Олимпиада — это круто и масштабно, обидно, что Беларусь в пролёте

Нападающий сборной Беларуси Андрей Стась заявил, что сожалеет о том, что белорусская сборная не сможет принять участие в Олимпиаде-2026 года из-за отстранения с 2022 года. Решение о допуске белорусской и российской сборных будет принято в феврале‑марте 2025 года.

«Не хочу обидеть другие виды спорта, но для Беларуси хоккей — номер один в стране. Сейчас очень много появилось ребят, которые достойны играть и в других клубах КХЛ. Поэтому я считаю, что мы движемся в правильном направлении.

– Следите за новостями по поводу допуска или недопуска сборной Беларуси на Олимпиаду?

— Мы должны были в августе играть квалификацию, но мы не играли. Поэтому, как я понял, мы в пролёте.

— Обидно за молодых игроков, что они пропускают международные турниры?

— Конечно, обидно. Я был на Олимпиаде и понимаю, что это уровень, как это круто и масштабно. Хотелось бы, чтобы молодые ребята почувствовали вкус международных стартов. Для спортсменов это очень важно, — цитирует Стася «РБ Спорт».