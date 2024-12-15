«Трактор» голосовым сообщением анонсировал приход легионера в команду

Пресс-служба челябинского «Трактора» опубликовала голосовое сообщение, на котором иностранный хоккеист анонсирует свой скорый приезд в команду.

«Всем привет. С нетерпением жду встречи с командой и с моим другом Заком Фукале», – сказал легионер.

По сообщением СМИ, «Трактор» подпишет контракт с защитником Логаном Дэем из фарм-клуба «Вашингтона». 30-летний защитник всю профессиональную карьеру играет в АХЛ. Два последних года он становился чемпионом этой лиги в составе «Херши».

В минувшем сезоне на счету Дэя было 69 матчей с учетом плей-офф, в которых защитник набрал 32 (8+24) очка. В текущем сезоне защитник не играл из-за травмы.