Сборная Чехии обыграла Швецию и стала победителем швейцарского этапа Евротура
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Во Фрибурге завершился очередной матч этапа Евротура, в котором сборная Чехии встречалась со сборной Швеции. Чешские хоккеисты в упорном матче одержали победу со счётом 5:3 и стали победителями швейцарского этапа Евротура.
Еврохоккейтур . Швейцарские игры
15 декабря 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Чехия
Окончен
5 : 3
Швеция
1:0 Хлапик (Задина, Седлак) – 11:09 1:1 Вингерли (Хартманн, Линдхольм) – 22:50 1:2 Броме (Сёренсен, Валльмарк) – 24:00 2:2 Задина (Sirota, Седлак) – 29:32 3:2 Конделик (Флек, Беранек) – 43:02 4:2 Коваржчик (Воженилек, Коваржчик) – 50:03 (pp) 4:3 де ла Роуз (Сёренсен, Хед) – 53:19 (pp) 5:3 Каут – 59:51 (sh)
Нападающий чешской сборной Филип Задина отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Два паса на счету бывшего нападающего КХЛ Лукаша Седлака. В составе шведской сборной двумя передачами отметился Маркус Сёренсен.
Сборная Чехии одержала победы во всех трёх матчах швейцарского этапа Евротура. Ранее чешские хоккеисты обыграли Финляндию со счётом 3:1 и сборную Швейцарии со счётом 2:0.
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