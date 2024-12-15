Сборная Чехии обыграла Швецию и стала победителем швейцарского этапа Евротура

Во Фрибурге завершился очередной матч этапа Евротура, в котором сборная Чехии встречалась со сборной Швеции. Чешские хоккеисты в упорном матче одержали победу со счётом 5:3 и стали победителями швейцарского этапа Евротура.

Нападающий чешской сборной Филип Задина отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Два паса на счету бывшего нападающего КХЛ Лукаша Седлака. В составе шведской сборной двумя передачами отметился Маркус Сёренсен.

Сборная Чехии одержала победы во всех трёх матчах швейцарского этапа Евротура. Ранее чешские хоккеисты обыграли Финляндию со счётом 3:1 и сборную Швейцарии со счётом 2:0.