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Россия 25 — сборная Казахстана, результат матча 15 декабря 2024, счет 3:1, Кубок Первого канала по хоккею 2024

«Россия 25» обыграла сборную Казахстана и стала победителем Кубка Первого канала
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Завершился матч Кубка Первого канала, в котором встретились «Россия 25» и национальная команда Казахстана. Встреча прошла на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) победу одержала «Россия 25».

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
15 декабря 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
3 : 1
Казахстан
0:1 Буяльский (Бреус, Рымарев) – 01:22 (5x5)     1:1 Соркин (Хайруллин, Конюшков) – 10:46 (5x4)     2:1 Глотов (Кузнецов, Никишин) – 23:48 (5x5)     3:1 Сафонов (Плотников) – 59:39 (en)    

В составе команды Казахстана заброшенной шайбой отметился Андрей Буяльский. За «Россию 25» забили Максим Соркин, Василий Глотов, Илья Сафонов.

В рамках турнира команда, которую возглавил главный тренер СКА Роман Ротенберг, одержала три победы в трёх матчах турнира и обеспечила себе первое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. За Кубок также боролись сборные Казахстана, Беларуси и сборная мира КХЛ.

Сегодня, 15 декабря, также сыграют сборная Беларуси и сборная мира КХЛ. От исхода этого матча будут зависеть второе и третье места в турнирной таблице.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
15 декабря 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Беларусь
Не начался
Сборная мира КХЛ
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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