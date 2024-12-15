«Россия 25» обыграла сборную Казахстана и стала победителем Кубка Первого канала

Завершился матч Кубка Первого канала, в котором встретились «Россия 25» и национальная команда Казахстана. Встреча прошла на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) победу одержала «Россия 25».

В составе команды Казахстана заброшенной шайбой отметился Андрей Буяльский. За «Россию 25» забили Максим Соркин, Василий Глотов, Илья Сафонов.

В рамках турнира команда, которую возглавил главный тренер СКА Роман Ротенберг, одержала три победы в трёх матчах турнира и обеспечила себе первое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. За Кубок также боролись сборные Казахстана, Беларуси и сборная мира КХЛ.

Сегодня, 15 декабря, также сыграют сборная Беларуси и сборная мира КХЛ. От исхода этого матча будут зависеть второе и третье места в турнирной таблице.