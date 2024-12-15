Евгений Кузнецов признан самым ценным игроком Кубка Первого канала — 2024

Объявлена символическая пятёрка Кубка Первого канала — 2024 по хоккею, обладателями которого стали члены команды «Россия 25».
Символическая пятёрка Кубка Первого канала — 2024:
Самый ценный игрок турнира — нападающий СКА Евгений Кузнецов (СКА);
Лучший вратарь — Илья Набоков («Металлург»);
Лучший нападающий — Марат Хайруллин (СКА);
Лучший бомбардир — Михаил Григоренко (СКА);
Лучший защитник — Александр Елесин («Локомотив»).
В рамках турнира «Россия 25», которую возглавил главный тренер СКА Роман Ротенберг, одержала три победы в трёх матчах турнира и обеспечила себе первое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. За Кубок также боролись сборные Казахстана, Беларуси и сборная мира КХЛ.