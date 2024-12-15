«Трактор» объявил о переходе американского защитника системы «Вашингтона»

Пресс-служба хоккейного клуба «Трактор» сообщила о переходе в свой стан американского защитника Логана Дэя, игравшего в системе столичного клуба НХЛ — «Вашингтон Кэпиталз».

Дэй становился чемпионом NCAA в 2015 году и двукратным обладателем Кубка Колдера в 2023 и 2024 годах. Большую часть профессиональной карьеры хоккеист провёл в АХЛ, играя в составе «Херши Бэрс» — фарм-клуба «Вашингтона». Там он провёл 350 матчей и набрал 144 очка. Он забросил 34 шайбы и сделал 110 голевых передач.

Ранее Дэй не играл в КХЛ. В составе «Трактора» он дебютирует в лиге.