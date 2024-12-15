Генменеджер «Трактора» отреагировал на подписание легионера из системы «Вашингтона»

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков высказался о подписании в команду легионера Логана Дэйя.

«Логан Дэй — опытный хоккеист, за спиной которого победный опыт в двух последних розыгрышах Кубка Колдера. Этот праворукий защитник обладает хорошими габаритами и бойцовскими качествами, у него высокий уровень игрового мышления, позволяющий делать разницу на льду. Логан пропустил начало сезона в АХЛ, но уже полностью здоров и после оформления всех документов присоединится к «Трактору», — приводит слова Волкова пресс-служба «Трактора» в телеграм-канале.

В текущем сезоне Дэй не провёл ни одного матча в АХЛ. В минувшем сезоне после 54 матчей у хоккеиста было 25 очков, у него шесть заброшенных шайб и 19 голевых передач.