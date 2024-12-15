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Тренер сборной Казахстана прокомментировал поражение от «России 25» на КПК

Тренер сборной Казахстана прокомментировал поражение от «России 25» на КПК
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Главный тренер сборной Казахстана Олег Болякин рассказал, почему игрокам был полезен Кубок Первого канала. 15 декабря «Россия 25» одержала победу в матче со сборной Казахстана (3:1) и завоевала Кубок Первого канала.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
15 декабря 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
3 : 1
Казахстан
0:1 Буяльский (Бреус, Рымарев) – 01:22 (5x5)     1:1 Соркин (Хайруллин, Конюшков) – 10:46 (5x4)     2:1 Глотов (Кузнецов, Никишин) – 23:48 (5x5)     3:1 Сафонов (Плотников) – 59:39 (en)    

«Понимали, куда ехали. Собрали игроков с чемпионата Казахстана, понимали, насколько высокий здесь уровень. Ребята на себе ощутили сопротивление, скорости и качество хоккея такого высокого уровня. Это положительно повлияет на развитие игроков. Для нас это было классно.

Сегодня соперник владел инициативой, у нас тоже были моменты. Концовку неплохо провели, могли сравнять, но сложилось так, как сложилось», — передаёт слова Болякина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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