Тренер сборной Казахстана прокомментировал поражение от «России 25» на КПК

Главный тренер сборной Казахстана Олег Болякин рассказал, почему игрокам был полезен Кубок Первого канала. 15 декабря «Россия 25» одержала победу в матче со сборной Казахстана (3:1) и завоевала Кубок Первого канала.

«Понимали, куда ехали. Собрали игроков с чемпионата Казахстана, понимали, насколько высокий здесь уровень. Ребята на себе ощутили сопротивление, скорости и качество хоккея такого высокого уровня. Это положительно повлияет на развитие игроков. Для нас это было классно.

Сегодня соперник владел инициативой, у нас тоже были моменты. Концовку неплохо провели, могли сравнять, но сложилось так, как сложилось», — передаёт слова Болякина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.