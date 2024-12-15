Тренер сборной Казахстана: легионеры сегодня есть, завтра нет. Надо растить своих игроков

Главный тренер сборной Казахстана Олег Болякин объяснил, почему сейчас в Казахстане стараются воспитать своих игроков, а не набирать легионеров. 15 декабря «Россия 25» обыграла команду из Казахстана (3:1) и завоевала Кубок Первого канала.

— Ваша позиция по натурализации игроков для сборной Казахстана?

— Понимали, что это краткосрочный путь, когда мы натурализовываем. Надо растить своих спортсменов, легионеры сегодня есть, завтра нет. Контракт не дали, он развернулся и уехал. Думаю, мы идём в правильном направлении, играя своими ребятами.

— Когда Россия забивала, играла «Калинка». А что за мелодия на голах Казахстана?

— Честно, не помню, мы не так много голов забивали. Я концентрируюсь на своей работе. Надо больше забивать, тогда наш репертуар все выучат.

— В России есть программа «Красная машина», есть ли что-то такое в Казахстане?

— Да, у нас есть программа развития спортсменов, эта система работает и даёт определённый результат. У нас в каждом регионе идёт развитие, сейчас расширили географию привлечения игроков, — передаёт слова Болякина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.